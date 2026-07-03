Galeria Uma lista de tubérculos que nutrem e dão energia com praticidade; alguns são pouco conhecidos Nutritivos e versáteis, os tubérculos e as raízes representam excelentes opções para compor refeições equilibradas, seja como acompanhamento ou como base de um prato principal. Esses alimentos fornecem energia de forma gradual, ajudando a manter a disposição física e mental ao longo do dia. Além disso, contribuem para a sensação de saciedade, o que auxilia no controle do apetite. Por Flipar

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