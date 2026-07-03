Daniela Mercury faz história e leva o Grammy Latino pelo conjunto da obra

O Prêmio à Excelência Musical já foi concedido a outros nomes brasileiros de peso, como Ivan Lins, Lulu Santos e Simone. Até a indicação de Daniela Mercury, porém, nenhum artista associado à axé music havia sido contemplado com esse reconhecimento, que chega no ano em que Daniela Mercury completa quatro décadas de carreira profissional.
Daniela Mercury é uma das artistas mais importantes da música popular brasileira contemporânea. Nascida em Salvador, na Bahia, no dia 28 de julho de 1965, ela construiu uma carreira marcada pela fusão de ritmos afro-baianos com elementos do pop e é uma das principais cantoras de axé music no Brasil.
A trajetória profissional da cantora começou em bares de sua cidade natal, ainda no início da década de 1980. Pouco depois, ela passou a integrar o bloco afro Eva como backing vocal. Entre 1989 e 1990, ela assumiu como vocalista da banda Companhia Clic. A carreira solo teve início em 1991, com o álbum 'Swing da cor', responsável por popularizar o samba-reggae no país.
Ao longo dos anos 1990 e 2000, Daniela Mercury lançou discos que se tornaram referência da axé music. Em 1992, lançou 'O canto da cidade', quatro anos depois, lançou 'Feijão com arroz'. Em 2000, veio 'Sol da liberdade', e em 2005, 'Balé mulato', disco que garantiu à cantora seu primeiro Grammy Latino por meio do registro ao vivo homônimo, lançado em 2007.
O álbum 'O canto da cidade' se tornou um marco de sua discografia e um dos discos mais representativos da axé music. Até recebeu um disco de diamante. A faixa-título é um dos maiores sucessos da carreira da artista, ao lado de 'O mais belo dos belos', 'Batuque' e 'Você não entende nada'.
Já na metade dos anos 2020, ela lançou os álbuns de estúdio 'Perfume', de 2020, 'Baiana', de 2022, e 'Cirandaia', de 2025. Este último, inclusive, é considerado por muitos o trabalho mais coeso e relevante da cantora nos últimos 20 anos, com faixas como 'Antes de Você Chegar' e 'É Terreiro'.
A cantora também se destaca como uma figura pública engajada em diferentes pautas sociais, incluindo a defesa dos direitos de minorias e a valorização da cultura afro-brasileira. Esse ativismo, inclusive, está presente nas letras de suas canções e em discursos durante apresentações.