Galeria Bioluminescência: lugares pelo mundo com esse brilho espetacular e por que isso acontece O fenômeno da bioluminescência já foi registrado em vários lugares pelo mundo. A bioluminescência é produzida por uma reação química natural em organismos vivos, como plânctons, águas-vivas, fungos e alguns peixes. Por Flipar

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