Bioluminescência: lugares pelo mundo com esse brilho espetacular e por que isso acontece

Nessa reação, uma substância chamada luciferina reage com oxigênio na presença da enzima luciferase, liberando energia na forma de luz. Dependendo da espécie, esse brilho pode servir para atrair parceiros, afastar predadores ou capturar presas. Veja lugares que têm essa iluminação no mar.
Mosquito Bay - Localizada na ilha de Vieques, em Porto Rico, essa baía é famosa pela bioluminescência. O fenômeno é produzida pelo Pyrondium bahamense, organismo unicelular que brilha ao ser agitado.
Baía de Luminous Lagoon - Lagoa luminosa da Jamaica, no Caribe, é habitat de milhares de organismos que se iluminam quando tocados.
Ilha Vaadhoo - Ilha das Maldivas, no Oceano Índico, é conhecida pelo fenômeno bioluminescente causado por plânctons 'Mar de Estrelas'.
Praia de Manasquan - Situada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, registra o fenômeno de maneira sazonal.
A Praia de Manasquan é classificada como o terceiro local em que o fenômeno ocorre com mais frequência, atrás apenas das observadas em localidades de Porto Rico e Hong Kong.
Koh Rong - Ilha do Camboja, no sudeste asiático, é plena de plânctons que emitem suas luminosidades à noite.
Baía Toyama - Entre os meses de março e maio, a localidade japonesa é cenário do espetáculo dos lulas-vaga-lumes, ou Hotaru ika, em japonês.
Essa espécie de lula aparece na costa japonesa durante a primavera, no período da desova, emitem uma fascinante luz azul que encanta os turistas.
Parque Nacional Gippsland Lakes - Situado em Vitória, na Austrália, o lago é iluminado por dinoflagelados, oferecendo uma visão deslumbrante.
Laguna Grande, Fajardo - Na costa de Porto Rico, é mais um destino do protetorado americano que registra o fenômeno natural.
Praia de Jervis Bay - Localizada na Austrália, é uma localidade paradisíaca que também verifica o fenômeno natural da bioluminescência.
Ilha de Holbox - Pequeno território do estado de Quintana Roo, no México, que é palco de manifestações luminescentes em determinados períodos do ano.
Mission Bay - Em San Diego, na Califórnia (EUA), essa baía registra com frequência o espetáculo da bioluminescência pela presença de plâncton capaz dessa reação.
Krabi - Na costa sul da Tailândia, a província tem uma ilha onde a bioluminescência por plânctons é apreciada com frequência.