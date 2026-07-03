Iniciativa sustentável: tambores velhos viram transporte escolar e mudam a rotina de crianças em comunidade remota da Austrália
Diante do desafio logístico de transportar os estudantes até a sala de aula em uma região árida e repleta de estradas de terra batida, o coordenador comunitário John Reudavey uniu forças com voluntários locais para criar uma alternativa viável.
Por Flipar
Pexels/Rachel Claire
Por ficar situado em uma das áreas mais remotas do continente, o vilarejo de Punmu, pertencente ao povo Martu, enfrenta desafios típicos de regiões remotas, onde as longas distâncias e a infraestrutura limitada dificultam o acesso diário à educação.