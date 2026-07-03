Galeria Iniciativa sustentável: tambores velhos viram transporte escolar e mudam a rotina de crianças em comunidade remota da Austrália Diante do desafio logístico de transportar os estudantes até a sala de aula em uma região árida e repleta de estradas de terra batida, o coordenador comunitário John Reudavey uniu forças com voluntários locais para criar uma alternativa viável. Por Flipar

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