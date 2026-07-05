Celebridades e TV Ícones musicais: eles são referências no gênero que escolheram Existem artistas que representam tão bem um gênero musical que são praticamente sinônimo do ritmo escolhido para a sua carreira. São cantores/instrumentistas/compositores/bandas que ficam na história como expoentes máximos no estilo que desenvolveram. Veja grandes músicos nesta galeria. Por Flipar

Ylanite Koppens - pixabay