Ícones musicais: eles são referências no gênero que escolheram

PACO DE LUCÍA (1947-2014 ) - FLAMENCO - O grande violonista deixou sua impressão digital no ritmo que remonta às culturas cigana e mourisca, com influência árabe e judaica. No Flamenco, usam-se violões, castanholas e cajón.
GARDEL ( 1890-1935 ) - TANGO - Alguns sustentam que ele nasceu em 1890 na França; outros, em 1887, no Uruguai. O fato é que Gardel é um ícone da Argentina, referência mundial de Tango, ritmo que mistura drama e paixão.
JOHANN STRAUSS (1825-1899) - VALSA - Compositor austríaco, fez mais de 500 valsas, polcas e operetas. Mas é sinônimo de Valsa. 'O Danúbio Azul' é tocada ate hoje em cerimônias festivas pelo mundo. A preferida das debutantes.
BOB MARLEY (1945-1981) - REGGAE - Cantor e compositor jamaicano, eternizou o reggae no planeta. Via a música como ritmo, expressão, espiritualidade e símbolo de resistência.
LUIZ GONZAGA (1912-1989) - BAIÃO - O 'Rei do Baião', é o maior expoente do gênero típico do Nordeste, derivado do lundu. Tocava sanfona, zabumba e triângulo. Autor de 'Asa Branca', influenciou uma geração de músicos com sua cultura popular. Entre eles, Caetano Veloso e Gilberto Gil.
CAPIBA (1904-1997) - FREVO - Compositor e pianista pernambucano, é o maior compositor de frevos do Brasil. Seu pai era maestro e Capiba, aos 8 anos, já tocava trompa.
AMÁLIA RODRIGUES (1920-1999) - FADO - Cantora nascida em Lisboa, foi aclamada como a 'Voz de Portugal'. O maior nome do fado e considerada uma das cantoras mais brilhantes do século XX.
GIUSEPPE VERDI (1813-1901) - ÓPERA - Compositor italiano de óperas, um dos mais influentes do século XIX. Autor de 'La Traviatta' e 'Aida'.
B.B.KING (1925-2015) - BLUES - Compositor e cantor americano, apelidado de 'Rei do Blues'. Um expoente no gênero, com reconhecimento mundial.
EMINEM (1972) - RAP - Nascido no Missouri (EUA), Marshall Bruce Mathers III alcançou popularidade em 1999 quando lançou 'The Slim Shady LP' e ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Rap do ano. Em 2003, ganhou Oscar de Melhor Canção com 'Lose Yourself', do filme '8 Mile'.
JAMES BROWN (1933-2006) - SOUL - Um dos cantores mais influentes do século XX na música mundial. Cantou vários estilos, mas foi o Rei do Soul. Influenciou muitos artistas. Em vida, vendeu mais de 100 milhões de discos.
MICHAEL JACKSON (1958-2009) - POP - Cantor, compositor, dançarino, chamado de Rei do Pop. Ícone cultural , autor do álbum mais vendido de todos os tempos: 'Thriller' (mais de 70 milhões de cópias).
BLACK SABBATH (Atividade: 1968/2017)- HEAVY METAL - Banda inglesa, criada em 1968 em Birmingham, formada pelo guitarrista e principal compositor Tony Iommi, o baixista e principal letrista Geezer Butler, o baterista Bill Ward e o vocalista, símbolo do grupo e do próprio gênero musical, Ozzy Osbourne. Mitos.
BEETHOVEN (1770-1827) - SINFONIA - O músico alemão, mesmo enfrentando problemas auditivos que o levaram à surdez, deixou sinfonias consideradas pérolas. A 9ª Sinfonia foi levada ao espaço como símbolo de música da humanidade.
ERNESTO NAZARETH (1863-1934) - MAXIXE - Compositor e pianista, um dos grandes nomes do maxixe. Fã de Chopin, Nazareth apresentava-se em salas de cinema. Era nome aguardado no Cine Odeon, no Rio de Janeiro. E batizou sua composição mais famosa de 'Odeon'.
TOM JOBIM (1927-1994) - BOSSA NOVA - Considerado o mais completo músico brasileiro e o mais conhecido no exterior. Compositor, maestro, multi-instrumentista premiado. Expoente da Bossa Nova. 'Garota de Ipanema' é a 2ª canção mais gravada na história (inclusive por estrangeiros), após 'Yesterday' (Beatles).
BEATLES (Atividade:1960-1970)- ROCK - Banda de rock britânica que explodiu e se manteve nas alturas entre 1960 e 1970, tornando-se mito do rock, o grupo mais cultuado no cenário musical: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.
JACOB DO BANDOLIM (1918-1969) - CHORINHO - foi um dos grandes músicos do choro, modernizando o estilo com a introdução de outros instrumentos não usuais no gênero, como o sanfona e o vibrafone.
ROBERTO CARLOS/JULIO IGLESIAS (Roberto: 1941/ Iglesias: 1943)- MÚSICA ROMÂNTICA - Dois nomes definitivos em seus países de origem (Brasil e Espanha), com adesão de fãs pelo mundo. São exemplos de artistas que apostam nas canções de amor para manter o público fiel. Roberto tem 80 anos; Julio, 78. Ambos na ativa.
PRINCE (1958-2016) - FUNK - Um dos músicos mais completos da história, compôs, cantou e tocou (diversos instrumentos) em diversos ritmos. Eclético, deixou pérolas no Pop, Funk, Rock, R&B, Jazz e Soul. Mas é mais associado ao Funk. Nascido em Minneapolis, o que tinha de baixinho (1.57m) tinha de gigante na música. Eterno,