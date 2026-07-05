Estilo de Vida Da Antiguidade aos palcos modernos: a incrível trajetória da harpa A harpa é um dos instrumentos mais antigos da história da música e encanta por sua sonoridade delicada e aparência marcante. Presente em diferentes culturas desde a Antiguidade, atravessou os séculos e se tornou um símbolo da música e da arte. Conheça sua origem, evolução e a importância que mantém até hoje. Por Flipar

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