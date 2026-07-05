Essas plantas sensíveis se fecham quando são tocadas: entenda o fenômeno

Plantas que se fecham ao toque também desempenham funções relevantes nos ecossistemas. Elas ajudam a regular a presença de herbívoros e a manter o equilíbrio das comunidades vegetais. O fenômeno, além de curioso, é parte essencial da dinâmica natural e sua reação rápida pode reduzir a perda de água em ambientes secos e contribuir para a proteção contra insetos predadores.