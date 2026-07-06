Wallabies e cangurus: você saberia identificar as diferenças?

De maneira geral, os wallabies são menores e mais leves que os cangurus. Enquanto muitas espécies de wallaby medem pouco mais de um metro, alguns cangurus ultrapassam 1,5 metro de altura e pesam mais de 80 quilos. Os wallabies têm patas proporcionais aos terrenos acidentados onde vivem. Os cangurus possuem pernas mais longas e musculosas.