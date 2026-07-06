Estilo de Vida

Tradição do kilt é um símbolo secular da identidade escocesa

A tradicional e famosa saia que costuma ser vestida por homens na Escócia chama-se kilt. Ela é um símbolo nacional fortemente ligado à identidade cultural escocesa.

Por Flipar
Domínio Público/Wikimédia Commons

A origem do kilt remonta às Terras Altas da Escócia, por volta do século XVI. Inicialmente, era uma peça ampla, que também servia como manto.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Com o tempo, o traje foi sendo adaptado até chegar ao formato atual, mais curto e estruturado. Esse modelo se consolidou no século XVIII.

Oliver-Bonjoch/Wikimédia Commons

O tecido tradicional do kilt é a lã, escolhida por sua resistência e capacidade de proteger do frio e da umidade. A lã também ajuda a manter a forma da peça.

JFPerry/Wikimédia Commons

O comprimento do kilt costuma ir até a altura dos joelhos. Esse padrão permite mobilidade e conforto, especialmente em terrenos irregulares.

Reprodução do Flickr Elena Elisseeva

Uma das características mais marcantes é o tartan, padrão de quadros formado por linhas cruzadas. Cada combinação de cores pode representar um clã ou família.

- D. Gordon E. Robertson/Wikimédia Commons

As cores variam bastante, indo de tons sóbrios a combinações mais vibrantes. O desenho do tartan funciona como um marcador de pertencimento e herança.

Creative Commons

Embora seja associado à Escócia, o uso do kilt também aparece em países com forte imigração escocesa. Canadá, Irlanda e Austrália mantêm a tradição em eventos culturais.

Reprodução do Facebook Australia Wide Kilt Hire

No figurino completo, o kilt costuma ser usado com camisa, colete e jaqueta curta. Meias altas, chamadas hose, e sapatos específicos completam o traje.

Divulgação

Um acessório importante é a sporran, uma pequena bolsa usada na frente. Como o kilt não tem bolsos, ela cumpre uma função prática e estética.

Domínio Público/Wikimédia Commons e Divulgação

O kilt é comum em ocasiões formais, como casamentos, cerimônias oficiais e festivais tradicionais. Também aparece em desfiles e apresentações musicais.

- Reprodução do Facebook Australia Wide Kilt Hire

Em contextos menos formais, versões modernas do kilt podem ser usadas de forma casual. Há modelos adaptados para o dia a dia e até para o trabalho.

Reprodução do Flcikr W.O.Y.S.

Durante períodos históricos, o uso do kilt chegou a ser proibido pelas autoridades britânicas. A proibição reforçou ainda mais seu valor simbólico.

Reprodução de Instagra e Facebook Harris Kilt Company

Hoje, o kilt é visto como um sinal de orgulho cultural e preservação da tradição. Ele representa história, identidade e continuidade entre gerações.

Divulgação

Veja Mais