Economia ‘BRS Cracker’: Brasil apresenta tipo de trigo inédito que une alta produtividade e resistência a doenças A agricultura brasileira alcançou um marco inédito com o lançamento do BRS Cracker, apresentado pela Embrapa como o primeiro trigo tropical do mundo desenvolvido especificamente para a fabricação de biscoitos. A novidade foi anunciada durante a AgroBrasília 2026 e representa um avanço para a triticultura no Cerrado, região onde as altas temperaturas sempre dificultaram o cultivo da cultura. Por Flipar

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