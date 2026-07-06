Economia

‘BRS Cracker’: Brasil apresenta tipo de trigo inédito que une alta produtividade e resistência a doenças

A agricultura brasileira alcançou um marco inédito com o lançamento do BRS Cracker, apresentado pela Embrapa como o primeiro trigo tropical do mundo desenvolvido especificamente para a fabricação de biscoitos. A novidade foi anunciada durante a AgroBrasília 2026 e representa um avanço para a triticultura no Cerrado, região onde as altas temperaturas sempre dificultaram o cultivo da cultura.

Por Flipar
Polina Rytova/Unsplash

Ao longo desse período, pesquisadores realizaram cruzamentos e testes até obter uma cultivar adaptada às condições do Cerrado e às exigências da indústria de biscoitos. A iniciativa também faz parte de uma estratégia para ampliar a produção nacional de trigo e reduzir a dependência das importações.

Reproduc?a?o/TV Integrac?a?o

Obviamente, o sucesso dessa expansão exige cautela, pois depende da adoção em massa pelos produtores e de condições climáticas favoráveis. De todo modo, a novidade reforça o papel da pesquisa científica na criação de soluções capazes de aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro.

Avinash Kumar/Unsplash

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