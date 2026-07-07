Arqueólogos recuperam blocos gigantes do fundo do Mediterrâneo para recriar Farol de Alexandria digitalmente; entenda

Esses vestígios serão combinados a mais de uma centena de fragmentos registrados digitalmente em expedições anteriores. Todos os elementos passarão por um processo de escaneamento de alta precisão que permitirá reproduzir cada detalhe da antiga torre em ambiente virtual.
Com esse conjunto de informações, especialistas da Fundação Dassault Systèmes serão capazes de desenvolver uma representação digital completa do farol e poderão testar diferentes hipóteses sobre sua arquitetura e seu comportamento estrutural.
A pesquisa também pretende esclarecer como a construção de cerca de 100 metros de altura, projetada pelo arquiteto grego Sóstrato de Cnido, conseguiu permanecer em pé durante aproximadamente 16 séculos, apesar dos frequentes terremotos que atingiam a região.
Uma das teorias investigadas sugere que camadas de chumbo entre os blocos funcionavam como amortecedores naturais contra os abalos sísmicos. Outro aspecto analisado envolve o complexo sistema que mantinha a luz do farol acesa.
Estima-se que havia uma rampa helicoidal para que mulas transportassem carvão vegetal até o topo. Esse combustível garantia uma queima limpa e eficiente, o que impedia que a fumaça borrasse os espelhos refletores de bronze polido que ampliavam o alcance da iluminação para orientar os navios que se aproximavam do porto de Alexandria.
Além de resgatar a história de um dos maiores símbolos da engenharia antiga, o projeto poderá abrir caminho para a reconstrução digital de cidades, portos e outros patrimônios arqueológicos que hoje permanecem escondidos sob as águas em diferentes partes do planeta.