Galeria Arqueólogos recuperam blocos gigantes do fundo do Mediterrâneo para recriar Farol de Alexandria digitalmente; entenda Mais de dois mil anos após sua construção, o lendário Farol de Alexandria está mais próximo de ser 'reerguido' graças aos avanços da tecnologia. Isso porque um consórcio internacional de pesquisadores trabalha na criação de uma réplica digital da antiga estrutura, considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Por Flipar

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