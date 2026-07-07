Galeria Os segredos de uma lasanha perfeita: detalhes que fazem toda a diferença Uma boa lasanha começa pela escolha da massa. As versões frescas oferecem textura delicada, enquanto as secas também proporcionam excelente resultado quando preparadas corretamente. Respeitar o tempo de cozimento evita que as camadas fiquem duras ou excessivamente moles. Por Flipar

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