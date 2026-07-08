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‘Lixo agrícola’ substitui insumos fósseis e ajuda na redução de gases poluentes

A transição global para uma economia de baixo carbono transformou radicalmente a percepção sobre os descartes provenientes da produção agrícola. O aumento da produção agrícola mundial ampliou não apenas o volume de alimentos, mas também a geração de coprodutos como palhas, cascas, folhas, colmos e restos de processamento.

Por Flipar
Reprodução do Youtube Canal Poder da Indústria

Estima-se que o volume de resíduos de colheita possa ultrapassar 5 bilhões de toneladas anuais. Isso representa um manancial de insumos para a fabricação de bioprodutos e materiais sustentáveis.

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Durante décadas, limitações de logística, custo e tecnologia restringiram o aproveitamento desses materiais. A queima de resíduos ainda é prática comum em algumas regiões, mas está associada à poluição do ar e à perda de nutrientes e matéria orgânica do solo.

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Nesse cenário, biorrefinarias e plantas industriais ganham espaço ao transformar biomassa residual em energia, biocombustíveis, produtos químicos, fibras, bioplásticos e materiais para a construção civil.

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Do ponto de vista climático, o reaproveitamento desses materiais ataca diretamente o problema das emissões de gases de efeito estufa. Para se ter uma ideia, o desperdício de alimentos e resíduos agrícolas responde por cerca de 10% das emissões mundiais.

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O aproveitamento da bananeira ilustra esse movimento. O pseudocaule, geralmente deixado no campo após a colheita, pode fornecer fibras e celulose para aplicações têxteis e industriais.

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Estudos registram reduções relevantes na pegada de carbono que podem chegar a 30% em alguns cenários específicos.Apesar disso, a eficiência ambiental real depende de métricas rigorosas de análise de ciclo de vida dos materiais.

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Um dos desafios é equilibrar a retirada da biomassa com a manutenção da matéria orgânica no solo, evitando que o uso industrial empobreça a terra.

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Além disso, a transformação de resíduos em mercadoria exige uma reorganização logística e produtiva. Para a indústria, fatores como a padronização, a pureza e a baixa umidade do material são tão fundamentais quanto o volume disponível.

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Quando bem estruturada, essa nova cadeia gera renda extra para produtores e cooperativas, mas exige regras claras para garantir que a valorização das sobras resulte em uma sustentabilidade efetiva e duradoura.

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