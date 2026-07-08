Galeria ‘Lixo agrícola’ substitui insumos fósseis e ajuda na redução de gases poluentes A transição global para uma economia de baixo carbono transformou radicalmente a percepção sobre os descartes provenientes da produção agrícola. O aumento da produção agrícola mundial ampliou não apenas o volume de alimentos, mas também a geração de coprodutos como palhas, cascas, folhas, colmos e restos de processamento. Por Flipar

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