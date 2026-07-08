Galeria Conceição de Ibitipoca: conheça o distrito mineiro com mil habitantes que disputa prêmio de ‘melhor vila turística do mundo’ da ONU A natureza completa o cenário que atrai visitantes de todo o país. O Parque Estadual do Ibitipoca concentra atrações famosas, como a 'Janela do Céu', o 'Cruzeiro' e o 'Paredão de Santo Antônio', enquanto a Serra do Ibitipoca, reconhecida como monumento estadual, reforça o valor ambiental da região. Por Flipar

Wikimedia Commons/Humberto Alves de Vasconcelos Lima