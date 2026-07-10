Três receitas de pizzas doces na airfryer em 10 minutos

Os brasileiros consomem cerca de 3,8 milhões de pizzas por dia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, segundo a Associação Pizzarias Unidas do Brasil - Apubra. A pizza surgiu na Itália e ganhou fama mundial. O Dia Mundial da Pizza faz referência à criação da tradicional Margherita, em 1889
Além dos sabores tradicionais, o Brasil criou um sucesso próprio: as pizzas doces, que conquistaram espaço nas mesas e nas pizzarias
A dica da chef Lidiane Leite é usar pão folha como base, assim, o preparo fica rápido e a pizza ganha uma base crocante. Basta montar o recheio e levar à airfryer por 7 a 8 minutos a 160°C
Ingredientes: pão folha, chocolate em pó, creme de leite, leite condensado e coco ralado. Preparo: espalhe o creme de chocolate, acrescente o coco e asse a 160°C por 7 minutos
Ingredientes: pão folha, brigadeiro, morangos e granulado. Preparo: espalhe o brigadeiro, adicione os morangos e asse a 160°C por 7 a 8 minutos
Ingredientes: pão folha, leite condensado, creme de leite, banana e canela. Preparo: monte a pizza e asse na airfryer a 160°C por 7 a 8 minutos