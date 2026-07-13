Galeria Kortrijk: conheça essa cidade da Bélgica que une história, cultura e arquitetura A procura por cidades menores e menos óbvias tem crescido entre viajantes que desejam fugir dos roteiros tradicionais e das capitais mais visitadas. É o que aponta a WorldHotels, que destaca que destinos pouco conhecidos oferecem menos multidões, um contato mais próximo com a cultura e o dia a dia locais e, consequentemente, uma experiência mais autêntica e significativa. Por isso, a WorldHotels indica a cidade de Kortrijk, na Bélgica, como um dos destinos ideais para esse tipo de viagem. Por Flipar

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