Animais Animais que brilham no escuro: entenda a diferença entre fotoluminescência e bioluminescência Um espetáculo da natureza que para muitos pode parecer fantasia na verdade é um fenômeno biológico real. Sob a luz ultravioleta (UV), alguns animais como escorpiões e determinados mamíferos podem assumir tons rosados ou azul-fluorescentes. Por Flipar

Wikimedia Commons/Polina Razumova p_rozum