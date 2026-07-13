Celebridades e TV Anne Hathaway teve que superar onda de ódio até viver nova fase de sucesso em Hollywood: ‘Foi horrível’ Em 2026, a atriz Anne Hathaway completa 25 anos desde o seu primeiro trabalho em uma produção de Hollywood. Sua trajetória começou em 2001 com o lançamento de 'O Diário da Princesa'. Duas décadas após despontar na indústria como uma jovem promessa, a artista alcançou grandes feitos, mas também experimentou o lado mais sombrio da exposição pública. Por Flipar

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