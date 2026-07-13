Anne Hathaway teve que superar onda de ódio até viver nova fase de sucesso em Hollywood: ‘Foi horrível’

A estreia em 2001 revelou a atriz ao grande público e abriu caminho para uma carreira marcada por sucessos de bilheteria, reconhecimento da crítica e um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por 'Os Miseráveis', de 2012. Ao longo desse período, suas produções arrecadaram mais de US$ 6,8 bilhões nos cinemas.
Apesar dos resultados expressivos, a artista enfrentou uma das maiores ondas de rejeição já vistas nas redes sociais contra uma celebridade. O movimento ficou conhecido como 'Hatha-hate' e ganhou força no início da década de 2010, quando sua imagem passou a ser alvo constante de críticas e ataques virtuais.
Nem a conquista de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar conseguiu interromper a enxurrada de comentários negativos. Anos depois, Hathaway revelou que viveu aquele momento com profundo desconforto e admitiu que precisou esconder seus verdadeiros sentimentos durante a cerimônia: “Eu tentei fingir que eu estava feliz, perceberam e acabaram comigo. Essa é a verdade, foi isso que aconteceu. Foi horrível.'
O desgaste afetou a saúde mental da atriz e reduziu suas oportunidades de trabalho. A recuperação começou graças ao diretor Christopher Nolan, que a escalou para 'Interestelar', em 2014, em um período no qual muitos estúdios evitavam contratá-la por causa da repercussão negativa nas redes sociais.
A partir daí, sua carreira voltou a crescer com novos projetos de destaque, como 'Oito Mulheres e um Segredo', de 2018. Em 2026, a atriz engatou de vez e retornou ao papel de Andy Sachs em 'O Diabo Veste Prada 2', participou do elogiado musical 'Mother Mary' e integra o elenco de 'A Odisseia', novo filme de Christopher Nolan.
Hathaway também protagoniza os longas 'O Fim da Rua', ficção científica que tem previsão de estreia para agosto, e 'Verity', thriller esperado para estrear em outubro, reforçando a expectativa de uma forte temporada de premiações em 2027.
Em entrevistas recentes, a atriz afirmou que a experiência a tornou mais resiliente e reconheceu a importância do apoio recebido em um dos momentos mais difíceis de sua vida. Hoje, além do sucesso profissional, Hathaway vive uma fase mais estável e se prepara para a chegada do terceiro filho com o marido, Adam Shulman.