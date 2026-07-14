Estilo de Vida Esfoliante na rotina de cuidados: quando e como fazer uma limpeza profunda O sabonete ou gel esfoliante é um aliado nos cuidados com a pele, removendo células mortas, impurezas e resíduos acumulados ao longo do dia. Esse processo favorece a renovação celular e pode deixar a pele com aparência mais uniforme, macia e luminosa. Por Flipar

Arquivo pessoal Monica Sá