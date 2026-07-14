Animais Águias, falcões e gaviões: entenda as características que diferenciam essas aves de rapina Águias, gaviões e falcões são aves de rapina, ou seja, predadores que ocupam o topo de cadeias alimentares em diversos ecossistemas. Apesar de muitas vezes serem confundidos, eles pertencem a grupos diferentes . Por Flipar

Wikimedia Commons/Mike Prince