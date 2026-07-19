Animais Casulos na natureza: quais animais produzem e para que eles servem Alguns animais produzem casulos como forma de proteção durante seu desenvolvimento ou em momentos críticos do ciclo de vida. Geralmente, esses envoltórios protegem contra predadores, clima extremo e desidratação. Saiba mais sobre ess recurso usado por várias espécies. Por Flipar

Monalisa Arikawa wikimedia commons