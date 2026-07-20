Pesquisa brasileira indica que esquizofrenia pode surgir durante a formação do cérebro; entenda

Os pesquisadores concentraram a análise na enzima PHGDH, responsável pela produção da D-serina, molécula essencial para a comunicação entre neurônios e para a formação das conexões cerebrais. Segundo o estudo, essa substância também desempenha um papel importante no funcionamento dos receptores envolvidos na plasticidade do cérebro, processo ligado ao aprendizado e à adaptação do sistema nervoso.
Em modelos tridimensionais de células humanas desenvolvidos em laboratório, o bloqueio dessa enzima reduziu os níveis de D-serina, alterou o metabolismo celular e afetou principalmente os neurônios, que apresentaram maior morte celular e dificuldade para estabelecer conexões.
Os resultados indicam que falhas nesse processo comprometem a formação dos circuitos neurais e podem contribuir para o surgimento de doenças neuropsiquiátricas, além de abrir caminho para futuras pesquisas sobre tratamentos voltados ao metabolismo cerebral e ao neurodesenvolvimento.
A esquizofrenia é um transtorno mental complexo e crônico que afeta a forma como uma pessoa pensa, sente e percebe a realidade ao seu redor. Sua manifestação costuma ocorrer entre o fim da adolescência e o início da idade adulta, com impacto significativo na rotina diária.
Entre os sintomas mais comuns estão as alucinações auditivas e visuais, além de delírios com crenças desconectadas dos fatos reais. O paciente também pode apresentar desorganização no pensamento, dificuldade de concentração e alterações severas na comunicação.
Suas causas envolvem uma combinação de fatores genéticos, alterações no funcionamento do cérebro e influências ambientais. O diagnóstico depende de avaliação clínica realizada por profissionais especializados, pois não existe um exame específico para confirmar o transtorno.
O tratamento costuma reunir medicamentos antipsicóticos, psicoterapia e acompanhamento multiprofissional. O apoio da família também exerce papel importante na recuperação. Com tratamento adequado e acompanhamento contínuo, muitas pessoas conseguem controlar os sintomas, estudar, trabalhar e manter relações sociais saudáveis.