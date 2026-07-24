Garrafinhas térmicas reutilizáveis podem acumular bactérias; saiba como higienizá-las

Estudos indicam que a própria água armazenada por longos períodos favorece a multiplicação bacteriana, especialmente em temperatura ambiente. Além disso, boa parte da contaminação vem do contato com as mãos, com a boca e com superfícies externas durante o uso cotidiano.
Compartilhar garrafas com outras pessoas também aumenta o risco de transmissão de vírus e bactérias. Além disso, bebidas açucaradas, leite ou suplementos proteicos tornam o ambiente interno ainda mais propício ao crescimento de fungos e micróbios.
Especialistas alertam que o enxágue simples com água fria é insuficiente para remover essas camadas protetoras de fungos e germes. A recomendação ideal envolve o uso frequente de detergente, escovas para alcançar áreas difíceis e água quente acima de 60 °C.
Outro ponto de atenção é o material da garrafa. Optar por materiais como aço inoxidável ou vidro também pode ser mais seguro, pois plásticos tendem a liberar aditivos químicos e microplásticos na água ao longo do tempo.
'Se a sua garrafa começar a cheirar mal, você chegou a um ponto em que deve jogá-la fora', alerta a professora de microbiologia clínica Primrose Freestone, da Universidade de Leicester, no Reino Unido.