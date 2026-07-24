Galeria Eleições 2026: como são escolhidos os mesários e quais os direitos de quem trabalha no pleito O Brasil terá eleições no dia 4 de outubro de 2026 para presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Para garantir o funcionamento das seções eleitorais, a Justiça Eleitoral conta com a atuação dos mesários, cidadãos convocados para auxiliar na organização do pleito. Eles são responsáveis por tarefas como conferir documentos, habilitar a votação e registrar os procedimentos realizados durante o dia da eleição. A participação desses eleitores é co Por Flipar

Marcelo Camargo/Agência Brasil