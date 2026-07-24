Estilo de Vida Mais do que conforto: o colchão certo faz diferença na qualidade do sono O colchão influencia diretamente a saúde ao afetar o alinhamento da coluna, a circulação e a qualidade do sono. Um modelo inadequado pode provocar dores, aumentar o cansaço e comprometer o descanso. Com o tempo, isso também pode prejudicar a recuperação muscular e o bem-estar. Conheça diferentes modelos. Por Flipar

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