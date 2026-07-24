Galeria Xuxa sonha com participação de Anitta em show da turnê “O Último Voo da Nave” Xuxa revelou o desejo de convidar Anitta para participar do show de sua turnê 'O Último Voo da Nave', no Maracanã. Em entrevista ao jornalista Hugo Gloss, veiculada no dia 22 de julho, a apresentadora declarou que, se dependesse apenas de sua vontade, já teria levado a cantora ao palco. Ela ainda fez um pedido bem-humorado em relação ao cachê da colega, para viabilizar a participação. Entretanto, a participação depende da agenda da artista. Por Flipar

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