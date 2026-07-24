Xuxa sonha com participação de Anitta em show da turnê “O Último Voo da Nave”

Na mesma entrevista, Xuxa também comentou sobre 'EQUILIBRIVM', álbum de estúdio de Anitta, lançado em 16 de abril de 2026. A apresentadora elogiou o trabalho da cantora carioca, a quem definiu como uma 'menina talentosa'. O projeto ganhou uma segunda parte, disponibilizada nas plataformas de streaming em 23 de julho.
A turnê 'O Último Voo da Nave' estreia em 25 de julho de 2026, no Nubank Parque, em São Paulo. Além da primeira apresentação, estão confirmados mais um show na capital paulista e apresentações em Curitiba e Belo Horizonte. O show do maracanã, no Rio de Janeiro, está marcado para 20 de dezembro com transmissão da TV Globo e do Multishow.
Um dos destaques do espetáculo será a icônica nave de Xuxa. Segundo a artista, a estrutura é de grande porte, o que limita a realização do show em cidades com espaços menores. A produção também contará com um balé formado por 18 integrantes, incluindo ex-Paquitas que marcaram diferentes fases de sua carreira na televisão.
Mesmo com as datas já anunciadas, fãs de outras regiões do Brasil continuam pedindo novas apresentações. Xuxa revelou ainda o desejo de encerrar a turnê na Argentina, país onde conquistou uma legião de admiradores ao comandar um programa em espanhol gravado em Buenos Aires.
Xuxa Meneghel é apresentadora, cantora e atriz e se consolidou como uma das maiores personalidades da televisão brasileira à frente de programas como 'Xou da Xuxa', 'Xuxa Park' e 'Planeta Xuxa'. Na época, por ter um público majoritariamente infantil, recebeu o título de 'Rainha dos Baixinhos'.
Ao longo da carreira, lançou diversos álbuns e alcançou recordes de vendas. Entre seus maiores sucessos musicais estão 'Ilariê', 'Lua de Cristal', 'Estátua', 'Dirigindo Meu Carro', 'Ônibus' e 'Abecedário da Xuxa'. No cinema, estrelou produções como 'Lua de Cristal' e 'A Princesa Xuxa e os Trapalhões', que ultrapassaram a marca de quatro milhões de espectadores cada uma.
O sucesso de Xuxa ultrapassou as fronteiras do Brasil, com programas gravados em espanhol para países da América Latina, como Argentina, e um programa em inglês produzido para os Estados Unidos. Em 1987, o jornal francês 'Libération' a incluiu entre as dez mulheres de maior destaque do planeta, enquanto a revista 'Variety' também reconheceu sua relevância como uma das personalidades brasileiras de maior projeção internacional.