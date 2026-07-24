Estudo indica que humanos já usavam piercings há cerca de 11 mil anos

A descoberta ocorreu em uma área funerária com sepultamentos de cerca de 11 mil anos, no sítio arqueológico de Boncuklu Tarla, no sudeste da Turquia. Localizado na província de Mardin, o local foi identificado em 2008 durante levantamentos realizados antes da construção da barragem de Il?su.
Os artefatos foram encontrados em um local ocupado por comunidades de caçadores-coletores que começavam a adotar um modo de vida sedentário. As peças associadas ao uso como piercings apareceram exclusivamente em sepultamentos de homens e mulheres adultos.
Em outras escavações no Crescente Fértil — região histórica que abrange áreas de países do atual Oriente Médio e também parte da Turquia — arqueólogos já haviam encontrado pequenas peças de pedra em formato de discos e pinos. No entanto, até então não havia evidências conclusivas de que esses objetos fossem utilizados como piercings. Mas não havia uma indicação clara do uso desses objetos.
“Nenhuma dessas peças havia sido localizada junto aos corpos em sua posição original”, afirmou à agência Reuters a arqueóloga Emma Louise Baysal, uma das autoras do estudo. Segundo ela, em Boncuklu Tarla os ornamentos estavam sobre os esqueletos ou muito próximos às orelhas e aos lábios, o que permitiu relacioná-los diretamente ao uso como piercings.
O estudo foi publicado na revista científica Antiquity, especializada em arqueologia. Além disso, marcas de desgaste observadas nos dentes de alguns crânios reforçaram a hipótese de que parte desses indivíduos utilizava piercings no lábio inferior.
Para os pesquisadores, a descoberta indica que as modificações corporais e a preocupação com a aparência já faziam parte da vida humana há cerca de 11 mil anos. Os achados sugerem que essas práticas, possivelmente ligadas à identidade e ao status social, são mais antigas do que se supunha.
Nas escavações foram encontradas 85 peças do tipo de calcário e seixos de rio em ótimo estado de conversação.