Galeria Belmonte: conheça a aldeia de Portugal que preserva a memória do descobrimento do Brasil No interior de Portugal, a aldeia histórica de Belmonte preserva monumentos, museus e construções que ajudam a compreender a trajetória de Pedro Álvares Cabral. O município mantém viva a memória de acontecimentos que ligam o país ao descobrimento do Brasil, tornando-se um dos destinos mais simbólicos para quem deseja conhecer esse período da história. Por Flipar

Liam McKay/Unsplash