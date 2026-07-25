Estilo de Vida Champanhe, espumante e prosecco: entenda o que diferencia cada bebida Espumantes são vinhos que passam por um processo de formação de bolhas, resultado do dióxido de carbono produzido durante a fermentação. Dentro dessa categoria estão bebidas como champanhe e prosecco, cada uma com origem, regras de produção e características próprias. Entenda as diferenças entre elas e como cada uma é elaborada. Por Flipar

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