Galeria Post-it nasceu por acaso: conheça a origem dos blocos adesivos mais famosos do mundo Muito usado em escritórios para organizar tarefas e aumentar a produtividade, o Post-it surgiu de uma descoberta inesperada na empresa 3M, nos Estados Unidos, no fim da década de 1960. O pesquisador Spencer Silver criou um adesivo de baixa fixação que, embora parecesse sem utilidade na época, acabou se tornando a base do famoso bloco de notas autoadesivo. A inovação permaneceu esquecida por alguns anos antes de ganhar uma aplicação prática. Por Flipar

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