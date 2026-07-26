Estilo de Vida Pequenas no mapa: as cidades com menor área territorial do Brasil Localizada na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, Santa Cruz de Minas é o menor município brasileiro em área territorial, com apenas 3,565 km². Apesar do tamanho reduzido, abriga cerca de 8 mil habitantes e se destaca pela economia diversificada e pela boa qualidade de vida. Por Flipar

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