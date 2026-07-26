Achachairu: fruta da Bolívia reúne fibras e uso tradicional como cicatrizante

O nome 'achachairu' tem origem indígena e significa 'beijo de mel' na língua guarani. Foi escolhido para representar uma fruta pequena, com casca laranja e polpa branca e suculenta.
Em solo brasileiro, produtores do Espírito Santo têm investido no cultivo de frutas exóticas para ajudar a diversificar as culturas alimentícias e gerar fonte de renda. Entre elas, está o achachairu.
O conceito de fruta exótica se adaptou ao longo do tempo e, atualmente, pode representar aquelas que têm características menos comuns, com cores e sabores diferenciados, e que também costumam ser produzidas em escala menor.
Na visão dos produtores, lichia, pitaya e mirtilo também já tiveram suas fases de 'exóticas', mas hoje já são encontradas com mais facilidade em feiras e supermercados. O achachairu pode passar por um processo semelhante.
Essa fruta é conhecida pelo sabor doce e levemente ácido, sendo consumida ao natural ou em doces, sucos e sorvetes. Rica em vitamina C e potássio, também contém compostos antioxidantes. Na medicina tradicional, a fruta e a casca são associadas a propriedades cicatrizantes, mas esses efeitos ainda estão em estudo.
O alimento é conhecido por ser consumido por animais na natureza, o que lhe rendeu o nome popular de 'fruta de macaco' em algumas regiões. O achachairu tem um comprimento médio de 4,8 centímetros e largura média de 3,8 centímetros. Seu peso varia entre 15 e 50 gramas, sendo que a média é de 30 gramas.
Sua casca se rompe com certa facilidade. No centro, existem no máximo quatro sementes envolvidas por uma polpa branca. Madura e pronta para consumo, passa a ter a coloração amarelo queimado, próximo ao laranja.
O fruto (Garcinia humilis) pertence à Clusiaceae, que é uma família botânica que inclui várias espécies de plantas tropicais e subtropicais. Outras frutas conhecidas desta família são a mangostão e o bacupari.
Uma árvore de achachairu pode chegar a uma largura de copa de 10 metros, com um porte semelhante ao de uma mangueira. Ela se adapta bem a climas tropicais e subtropicais, com boa exposição solar e solos bem drenados.
Na Bolívia, a produção de um único pé chega a 150 quilos, enquanto em Santa Cruz de La Sierra e de Porongo, se realiza uma feira para celebrar a colheita.
O fruto possui antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, protegendo as células contra danos associados ao envelhecimento. Estudos também sugerem que compostos presentes no achachairu têm potencial anti-inflamatório, mas seus efeitos em humanos ainda precisam de mais pesquisas para serem confirmados
Estudos indicam que compostos presentes na casca do achachairu podem favorecer o processo de cicatrização da pele. Essa ação é atribuída a substâncias bioativas, como bioflavonoides e benzofenonas, embora mais pesquisas em humanos ainda sejam necessárias para confirmar esses efeitos.
O achachairu é uma fonte de fibras, que contribuem para a saúde digestiva ao favorecer o funcionamento regular do intestino. Além disso, contém vitamina C, nutriente que auxilia o funcionamento do sistema imunológico e ajuda o organismo a se defender de infecções.