Achachairu: fruta da Bolívia reúne fibras e uso tradicional como cicatrizante

O alimento é conhecido por ser consumido por animais na natureza, o que lhe rendeu o nome popular de 'fruta de macaco' em algumas regiões. O achachairu tem um comprimento médio de 4,8 centímetros e largura média de 3,8 centímetros. Seu peso varia entre 15 e 50 gramas, sendo que a média é de 30 gramas.