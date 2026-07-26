Galeria Por que o céu é azul? Entenda o fenômeno da luz que colore a atmosfera O céu azul e as nuvens brancas formam uma das paisagens mais belas do planeta, e esse visual tão comum esconde um fenômeno físico complexo e fascinante. A explicação está na forma como a luz do Sol interage com a atmosfera. Por Flipar

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