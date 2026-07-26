Galeria Melancia quadrada: entenda como a fruta que parece desafiar a natureza é produzida No Japão, melancias quadradas passaram a ser produzidas como solução para falta de espaço, mas acabaram virando itens de luxo. Em lojas especializadas, muitas são vendidas por valores que ultrapassam mil reais e costumam ser oferecidas como presentes sofisticados. Por Flipar

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