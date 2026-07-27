Eleições 2026: por que um candidato com muitos votos pode ajudar a eleger outro?

Diferentemente das eleições para presidente, governador, prefeito e senador, nas quais vence quem obtém mais votos, os 513 deputados são eleitos pelo sistema proporcional. Nesse modelo, o objetivo é distribuir as cadeiras de acordo com a força eleitoral de cada partido ou federação, e não apenas pela votação individual dos candidatos. Dessa forma, o desempenho coletivo da legenda tem papel decisivo no resultado final da eleição.
O primeiro passo é calcular o chamado quociente eleitoral, obtido pela divisão do total de votos válidos para deputado pelo número de vagas em disputa em cada estado. O resultado indica quantos votos são necessários, em média, para que partidos e federações tenham direito a disputar uma cadeira. Apenas os votos válidos — excluídos os brancos e nulos — entram nesse cálculo, conforme as regras da Justiça Eleitoral.
Na sequência, é calculado o quociente partidário, que corresponde ao total de votos válidos recebidos por cada partido ou federação dividido pelo quociente eleitoral. Esse resultado define quantas cadeiras cada legenda conquista inicialmente. Dentro de cada partido ou federação, as vagas são preenchidas pelos candidatos mais votados, desde que atendam aos requisitos mínimos previstos na legislação eleitoral.
É justamente por esse mecanismo que um candidato com votação muito expressiva pode beneficiar colegas da mesma legenda ou federação. Ao reunir um grande número de votos, ele aumenta a votação total do grupo político e amplia as chances de conquistar mais cadeiras. Assim, candidatos menos votados podem ser eleitos porque a legenda alcançou um desempenho suficiente para obter vagas adicionais na distribuição proporcional.
Isso, porém, não significa que qualquer candidato com poucos votos possa ser eleito apenas 'na esteira' de outro. Desde a reforma eleitoral aprovada nos últimos anos, a legislação passou a exigir uma votação individual mínima para que um concorrente possa ocupar uma das vagas obtidas pelo partido ou federação. Atualmente, o candidato precisa alcançar pelo menos 10% do quociente eleitoral, além de sua legenda conquistar vagas na distribuição.
Após a definição das cadeiras pelo quociente partidário, ainda pode haver vagas remanescentes. Nesses casos, a legislação prevê uma nova distribuição entre partidos e federações que atenderem aos critérios estabelecidos pelo TSE, incluindo requisitos mínimos de votação da legenda e dos candidatos. O objetivo é preencher todas as cadeiras disponíveis mantendo a lógica do sistema proporcional e da representatividade partidária.
Por causa dessas regras, a votação de um candidato influencia diretamente o desempenho de seu partido ou federação, e não apenas sua própria eleição. O sistema busca equilibrar a escolha individual do eleitor com a representação das diferentes forças políticas no Legislativo. Assim, nas eleições para deputado federal, estadual e distrital, o resultado final depende tanto da votação dos candidatos quanto do desempenho coletivo das legendas.