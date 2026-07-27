Galeria Eleições 2026: por que um candidato com muitos votos pode ajudar a eleger outro? O Brasil terá eleições em 4 de outubro de 2026, quando os eleitores escolherão presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Nas disputas para os cargos do Poder Legislativo, porém, a definição dos eleitos costuma despertar dúvidas entre os eleitores. Afinal, como um candidato com muitos votos pode contribuir para a eleição de outro que recebeu bem menos votos? A resposta está no sistema eleitoral adotado pelo Brasil para a escolha dos parlamentar Por Flipar

Marri Nogueira/Agência Senado