Caravaggio: o artista que mudou a pintura e viveu em fuga

Caravaggio morreu em 1610, aos 38 anos. A causa exata de sua morte, ocorrida na cidade de Porto Ercole, nunca foi totalmente esclarecida. Assim, ele teria falecido devido a uma febre, mas muitos dizem que a origem do problema foi a sífilis ou uma infecção por conta de um corte de espada. Quando faleceu, ele estava a caminho de Roma, onde esperava receber um perdão papal pelo crime cometido anos antes.