Relatório aponta fraude em registros de manutenção da Voepass antes de tragédia em que matou 62 pessoas em Vinhedo

Em vez de corrigir o problema, a empresa registrava o defeito como solucionado e, quando ele voltava a aparecer, lançava uma nova ocorrência, reiniciando indevidamente o prazo para o conserto. O relatório também revelou falhas na documentação operacional, inclusive a ausência de registros sobre panes importantes, o que impedia pilotos e equipes de manutenção de conhecerem o verdadeiro estado da aeronave.