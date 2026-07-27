Estilo de Vida Batata frita semipronta faz mal? Entenda os riscos e como consumir com mais equilíbrio A batata frita semipronta conquista muitos consumidores pela praticidade e rapidez no preparo. É uma opção conveniente tanto para o dia a dia quanto para receber amigos, inclusive em ocasiões inesperadas. Mas surge a dúvida: esse alimento faz mal à saúde ou pode fazer parte de uma alimentação equilibrada? Por Flipar

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