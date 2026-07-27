Metropol Parasol: maior estrutura de madeira do mundo mudou a paisagem e a economia de Sevilha, na Espanha

Hoje um exemplo de revitalização urbana bem-sucedida, o projeto nasceu da necessidade de recuperar uma área que permanecia degradada e pouco movimentada, onde havia um terreno abandonado que já não atendia às necessidades da população.
O arquiteto alemão Jürgen Mayer foi quem idealizou uma estrutura de formas curvas e aparência inspirada em grandes cogumelos, enquanto a empresa de engenharia Arup desenvolveu as soluções técnicas para tornar o conceito viável.
Construída com madeira microlaminada, a estrutura alcançou reconhecimento internacional por seu tamanho e pelo uso de um material renovável em uma obra de grandes dimensões. Com cerca de 150 metros de comprimento e aproximadamente 3.500 metros cúbicos de madeira tratada, o conjunto figura entre as maiores construções de madeira do mundo.
Durante as escavações para a construção, arqueólogos encontraram importantes vestígios das épocas romana e islâmica, fato que exigiu alterações no projeto original para preservar esse patrimônio histórico. Como resultado, surgiu o Antiquarium, museu subterrâneo que permite ao público conhecer ruínas e objetos descobertos no local.
Dessa forma, o complexo reúne em um único espaço arquitetura contemporânea e séculos de história. Outro destaque fica por conta da passarela suspensa instalada sobre a cobertura da estrutura. O percurso oferece uma vista panorâmica de 360 graus da cidade, permitindo observar igrejas, edifícios históricos e o casario tradicional sob uma perspectiva privilegiada.
O contraste entre o desenho moderno das Setas de Sevilla e a arquitetura histórica ao redor se tornou uma das imagens mais marcantes da cidade de Sevilha. O espaço também recebe eventos culturais, apresentações artísticas e atividades ao ar livre, reforçando seu papel como um dos principais pontos de encontro de moradores e visitantes.