Galeria Metropol Parasol: maior estrutura de madeira do mundo mudou a paisagem e a economia de Sevilha, na Espanha Quem visita Sevilha dificilmente passa pela cidade sem notar uma de suas construções mais emblemáticas da atualidade. Conhecida como Setas de Sevilla, ou Metropol Parasol, a estrutura transformou a paisagem da Praça da Encarnación e tornou-se um dos principais cartões-postais da capital da Andaluzia. Por Flipar

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