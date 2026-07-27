Galeria Após mais de 70 anos em ‘pulmão de aço’, morre Martha Ann Lillard, última paciente a utilizar o aparelho nos Estados Unidos Após a morte de Paul Alexander, em 2024, Ann Lillard passou a ser reconhecida como a última usuária conhecida de um pulmão de aço nos Estados Unidos. Assim como Martha, Paul ficou 70 anos tendo que viver dentro do equipamento, também em decorrência da poliomelite. Veja como funciona um 'pulmão de aço'! Por Flipar

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