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Após mais de 70 anos em ‘pulmão de aço’, morre Martha Ann Lillard, última paciente a utilizar o aparelho nos Estados Unidos

Após a morte de Paul Alexander, em 2024, Ann Lillard passou a ser reconhecida como a última usuária conhecida de um pulmão de aço nos Estados Unidos. Assim como Martha, Paul ficou 70 anos tendo que viver dentro do equipamento, também em decorrência da poliomelite. Veja como funciona um 'pulmão de aço'!

Por Flipar
Reprodução/Youtube

Criado pelos norte-americanos Philip Drinker e Louis Agassiz Shaw, na Escola de Saúde Pública de Harvard, o equipamento ganhou destaque durante as grandes epidemias de poliomielite, especialmente nos Estados Unidos, onde a doença atingiu seu auge em 1952.

CDC/GHO/Mary Hilpertshauser

A recuperação também incluía fisioterapia para fortalecer os músculos e evitar atrofias. Com o desenvolvimento da vacina contra a poliomielite na década de 1950, os casos da doença diminuíram de forma significativa e o pulmão de aço perdeu espaço para ventiladores mecânicos mais modernos, que oferecem maior acesso ao paciente e melhor monitoramento dos sinais vitais.

Wikimedia Commons/Chris Light

Apesar disso, algumas pessoas continuaram utilizando o equipamento por preferência ou adaptação, como Paul Alexander, que escolheu permanecer no pulmão de aço para evitar procedimentos invasivos exigidos pelos respiradores mais recentes.

Wikimedia Commons/Stefan Kühn

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