Galeria Diferentes tipos de cereais que sustentam o organismo Os cereais acompanham a humanidade desde o início da agricultura e seguem entre os alimentos mais importantes do mundo. Ricos em carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, fornecem energia, ajudam na digestão e contribuem para uma alimentação equilibrada. Conheça alguns dos principais cereais e seus benefícios. Por Flipar

Feijão e arroz - Reprodução TV Globo