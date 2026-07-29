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Neblina, névoa ou nevoeiro? Entenda as diferenças na paisagem

Névoa, neblina e nevoeiro são fenômenos atmosféricos muito parecidos, o que faz com que sejam frequentemente confundidos. Todos surgem pela condensação do vapor d'água em pequenas gotículas suspensas próximas ao solo, mas se diferenciam principalmente pelo grau de visibilidade que provocam. Enquanto alguns criam apenas um efeito paisagístico, outros podem comprometer a segurança no trânsito e na aviação.

Por Flipar
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Entender essas distinções ajuda a interpretar melhor as condições do tempo no cotidiano. Além disso, certos lugares são conhecidos justamente pela frequência com que esses fenômenos aparecem.

Nicola Cerroni - wikimedia commons

O nevoeiro é a forma mais intensa entre os três, caracterizado por reduzir drasticamente a visibilidade. Ocorre quando não se enxerga além de 1 quilômetro. Essa condição pode causar transtornos em estradas, aeroportos e áreas urbanas. A decolagem (e principalmente o pouso) em baixa visibilidade só é possível em aeroportos equipados com o Instrument Landing System (ILS), que guia a aeronave mesmo sem referência visual clara.

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Cidades como Londres ficaram historicamente associadas ao nevoeiro denso, especialmente no passado. Também ficam com névoa quando a intensidade é menor. Em regiões serranas do Brasil, como Campos do Jordão, também é comum enfrentar esse fenômeno em dias frios.

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A neblina aparece como uma versão intermediária, menos densa que o nevoeiro, mas ainda perceptível. Nela, a visibilidade fica entre 1 e 5 quilômetros, o que permite enxergar o ambiente com certa limitação, mas sem bloqueio total.

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Ela é bastante frequente em estradas ao amanhecer, principalmente em áreas rurais e próximas a rios. No Sul do Brasil, cidades como Curitiba registram episódios recorrentes de neblina durante o inverno.

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Já a névoa é a forma mais leve entre esses fenômenos e muitas vezes passa despercebida. Ela não compromete significativamente a visibilidade, mas cria um aspecto esbranquiçado e difuso na paisagem.

Hi-Lo - wikimedia commons

Locais costeiros frequentemente apresentam névoa leve devido à umidade do ar. No Rio de Janeiro, por exemplo, é possível observar esse efeito em algumas manhãs próximas ao mar.

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A formação desses fenômenos está ligada a fatores como temperatura, umidade e vento. Quando o ar úmido esfria, o vapor se condensa em pequenas gotículas, criando essa “nuvem” próxima ao solo.

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Regiões montanhosas são especialmente propensas a esses eventos por causa das variações térmicas. Lugares como Gramado costumam registrar manhãs com neblina e até nevoeiro em certas épocas do ano.

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Além da beleza visual, esses fenômenos exigem atenção, principalmente de motoristas. A redução da visibilidade pode aumentar o risco de acidentes, tornando essencial o uso correto de faróis e direção cautelosa.

Magdalena Roeseler - wiki

Em resumo, embora pareçam iguais à primeira vista, névoa, neblina e nevoeiro diferem principalmente pela intensidade. Conhecer essas diferenças permite não só apreciar melhor as paisagens, mas também agir com mais segurança diante dessas condições.

Susanne Nilsson - wikimedia commons

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