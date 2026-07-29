Galeria Neblina, névoa ou nevoeiro? Entenda as diferenças na paisagem Névoa, neblina e nevoeiro são fenômenos atmosféricos muito parecidos, o que faz com que sejam frequentemente confundidos. Todos surgem pela condensação do vapor d'água em pequenas gotículas suspensas próximas ao solo, mas se diferenciam principalmente pelo grau de visibilidade que provocam. Enquanto alguns criam apenas um efeito paisagístico, outros podem comprometer a segurança no trânsito e na aviação. Por Flipar

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