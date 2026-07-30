Galeria Nopales: conheça o cacto ancestral usado pelos astecas que virou símbolo da culinária e da identidade do México Um alimento que no Brasil virou ração para animais ocupa um lugar de destaque na culinária e na cultura do México desde o período pré-colombiano. Trata-se dos nopales, nome dado às folhas do cacto do gênero Opuntia, planta emblemática associada à fundação mística de Tenochtitlán, antiga capital do Império Asteca e atual Cidade do México. Por Flipar

Wikimedia Commons/Liliana Carvalho Saucedo