Galeria Galleria dell’Accademia: onde o gênio de Michelangelo ganha vida em Florença A cidade de Florença reúne alguns dos maiores símbolos do Renascimento italiano, mas poucos lugares sintetizam tão bem esse legado quanto a Galleria dell'Accademia. Localizado no centro histórico da cidade, o museu é um dos mais visitados da Itália, atraindo milhões de pessoas todos os anos graças ao seu valioso acervo artístico. O grande destaque é a escultura David, obra-prima de Michelangelo. No entanto, a importância da instituição vai muito além de sua peça mais famosa. Por Flipar

Francesco Bini/Wikimedia Commons