Galeria Árvore amazônica usa mecanismo ‘explosivo’ para espalhar sementes pela floresta e a garantir a sobrevivência da espécie; entenda No interior da Floresta Amazônica, uma árvore chama a atenção por um comportamento incomum que surpreende quem passa por perto. Em determinado estágio de maturação, seus frutos produzem um estrondo repentino, parecido com o de um pequeno rojão, antes de se abrirem de forma repentina e arremessarem sementes a grandes distâncias. Por Flipar

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