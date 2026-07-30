Árvore amazônica usa mecanismo ‘explosivo’ para espalhar sementes pela floresta e a garantir a sobrevivência da espécie; entenda

A responsável por esse fenômeno é o assacu (Hura crepitans), espécie típica das florestas tropicais da América do Sul e conhecida por apresentar um dos mecanismos de dispersão de sementes mais eficientes do reino vegetal. Esse processo, chamado de 'deiscência explosiva', acontece quando a cápsula do fruto perde umidade, acumula tensão interna e se rompe de maneira brusca.
A energia armazenada impulsiona cada semente para longe da árvore, reduzindo a competição por água, luz e nutrientes entre a planta adulta e suas futuras mudas. Segundo a Embrapa Amazônia Oriental, esse lançamento pode alcançar cerca de 45 metros, enquanto pesquisas internacionais indicam velocidades próximas de 70 metros por segundo, o equivalente a aproximadamente 250 km/h!
O assacu ocorre naturalmente em áreas de várzea, igapós e matas ciliares dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. Além do curioso sistema de reprodução, a espécie impressiona pelo porte, que pode chegar a 40 metros de altura, e pelo tronco coberto por espinhos cônicos, característica que lhe rendeu apelidos como 'árvore-do-diabo'.
Mesmo sendo perigosa para humanos e outros animais, a árvore desempenha um importante papel ecológico. Ela contribui para a manutenção das florestas tropicais, oferece abrigo para diferentes organismos e seu eficiente sistema de dispersão ajuda a colonizar novas áreas da mata.