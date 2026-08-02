Estilo de Vida Entenda por que comer muito doce pode causar enjoo e tontura Os doces estão presentes em festas de aniversário, celebrações especiais e até mesmo em um dia qualquer, quando bate aquela vontade de comer só um docinho. É aquele alimento que sempre deixa alguém feliz quando ingerido, mas, apesar de ser tão bom, o consumo excessivo de doces pode causar diversos sintomas não tão bons para o organismo de uma pessoa, como enjoo e tontura. A razão disso é, principalmente, por causa do açúcar e da gordura presentes neste tipo de alimento. Por Flipar

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