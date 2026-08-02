Galeria Sobremesas flambadas: quando o fogo transforma sabor em espetáculo Flambar é uma técnica culinária que transforma o preparo de sobremesas em um verdadeiro espetáculo. Ao entrar em contato com o fogo, bebidas alcoólicas criam chamas que impressionam o público e ajudam a realçar aromas e sabores. Muito além do efeito visual, o flambado confere um toque caramelizado às receitas, tornando a experiência gastronômica ainda mais marcante. Por Flipar

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