Artes os instrumentos que a arte consagrou nas mãos dos anjos A música é vista como uma forma de adoração e de conexão com o sagrado. Por isso, ao longo dos séculos, os anjos passaram a ser retratados como mensageiros divinos que expressam louvor por meio de cânticos e harmonias celestiais. Por Flipar

Reprodução da pintura Anjos Músicos de Hans Memling