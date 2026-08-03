As 8 montanhas mais altas do mundo: conheça os gigantes do Himalaia e do Caracórum

Na oitava posição está o Manaslu, com 8.163 metros de altitude, localizado no Nepal. O cume foi alcançado pela primeira vez em 9 de maio de 1956, durante uma expedição japonesa liderada pelos alpinistas Toshio Imanishi e Gyalzen Norbu. Na sétima posição está o Dhaulagiri, que atinge 8.167 metros e também fica no Nepal. A primeira escalada ocorreu em 13 de maio de 1960, realizada por uma expedição suíço-austríaca.
O Cho Oyu ocupa a sexta colocação, com 8.188 metros de altitude. Situado na fronteira entre o Nepal e o Tibete, próximo ao Everest, teve seu primeiro cume alcançado em 19 de outubro de 1954 pelos austríacos Herbert Tichy e Joseph Jöchler, acompanhados do sherpa Pasang Dawa Lama.
Na quinta posição está o Makalu, que se eleva a 8.485 metros e fica a cerca de 19 quilômetros do Everest, também na fronteira entre o Nepal e o Tibete. Uma expedição francesa completou a primeira ascensão em 15 de maio de 1955, com os alpinistas Jean Couzy e Lionel Terray. A montanha tem formato piramidal e quatro faces bem definidas.
O Lhotse, com 8.516 metros, é a quarta montanha mais alta do mundo. Ligado ao maciço do Everest pelo trecho conhecido como Colo Sul, está situado na fronteira entre o Nepal e o Tibete. O primeiro cume foi conquistado em 18 de maio de 1956 pelos suíços Fritz Luchsinger e Ernst Reiss.
Na terceira posição aparece o Kangchenjunga, que alcança 8.586 metros de altitude e marca a fronteira entre o Nepal e o estado indiano de Sikkim. A primeira ascensão ocorreu em 25 de maio de 1955 com os britânicos George Band e Joe Brown. Em respeito às tradições religiosas da região, ambos interromperam a escalada poucos metros antes do ponto mais alto.
O K2 é a segunda montanha mais alta do planeta, com 8.611 metros. Localizado na cordilheira do Caracórum, na fronteira entre o Paquistão e a China, o pico é considerado um dos mais difíceis do mundo devido às condições climáticas extremas e ao elevado grau de dificuldade técnica. A primeira escalada bem-sucedida aconteceu em 31 de julho de 1954, realizada pelos italianos Achille Compagnoni e Lino Lacedelli.
No topo da lista está o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, com 8.848,86 metros de altitude. O pico fica na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete, região autônoma da China. A primeira ascensão registrada ocorreu em 29 de maio de 1953, quando Edmund Hillary e Tenzing Norgay alcançaram o cume. Desde então, milhares de alpinistas de diferentes países tentam repetir a conquista todos os anos.