Estilo de Vida

Panela de pressão: praticidade na cozinha exige cuidados essenciais

A panela de pressão reduz o tempo de preparo de alimentos como feijão, carnes e grãos, economizando gás e energia. Prática e eficiente, ela é um dos utensílios mais usados nas cozinhas brasileiras.

Por Flipar
Flickr Evangelista Eliton Menezes

Apesar das vantagens, o uso incorreto pode trazer riscos. Válvulas entupidas, borracha desgastada ou excesso de alimentos podem aumentar a pressão interna e provocar vazamentos ou até explosões.

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Acidentes com panelas de pressão podem causar queimaduras graves, cortes e danos materiais. Por isso, a manutenção do utensílio e o uso correto são fundamentais para garantir segurança no dia a dia.

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Escolha uma panela certificada Na hora da compra, prefira modelos vendidos por lojas confiáveis e que tenham o selo do Inmetro. A certificação indica que a panela atende aos requisitos de segurança e qualidade exigidos para esse tipo de utensílio.

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Mantenha a panela em bom estado Verifique regularmente a válvula de pressão, a válvula de segurança e a borracha de vedação. A limpeza evita entupimentos, e a borracha deve ser substituída sempre que apresentar desgaste ou ressecamento.

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Respeite o limite de enchimento Nunca ultrapasse o nível máximo indicado no interior da panela, geralmente de até dois terços da capacidade. Também é recomendável adicionar temperos mais espessos após o cozimento inicial, reduzindo o risco de obstrução da válvula.

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Use a panela corretamente no fogão A chama deve atingir apenas o fundo da panela. Durante o cozimento, verifique se a válvula funciona normalmente, mantenha o cabo voltado para dentro do fogão e só abra a panela após a liberação completa da pressão.

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Faça a limpeza da forma correta Lave a tampa, a borracha e as válvulas separadamente, mantendo todas as peças limpas. Guarde a borracha fora do encaixe para preservar a elasticidade e evite resfriar a panela com água fria, pois o choque térmico pode danificar o utensílio.

Ilustrações Freepik e Youtube Canal Faça Você mesmo Oficial

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